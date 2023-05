Broer van André Hazes senior haalt uit naar Rachel: “Elke vrouw wilde met hem trouwen, maar hij werd leeggetrokken”

Royalty Ook burgemees­ter van New York twijfelt aan achtervol­ging van Harry en Meghan: “Ik kan me dat niet voorstel­len”

De speculatie dat prins Harry (38) en Meghan Markle (41) de “dramatische” achtervolging door paparazzi in New York dinsdagavond hebben aangedikt, neemt met de dag toe. De Duitse krant ‘Bild’ heeft vernomen dat het koppel naar verluidt een eigen filmploeg op sleeptouw had genomen - mogelijk in opdracht van streamingdienst Netflix. Intussen heeft ook de burgemeester van New York zijn twijfels bij het verhaal.