Broer ‘Temptation Island’-verleider Joshua is minstens even knap én kan zingen SD

20 februari 2018

17u09 0 Showbizz Het is geen overstatement dat Joshua Feytons, de 20-jarige ‘Temptation Island’-verleider, menig vrouwenhart sneller doet slaan. Megan (18) viel als een blok voor z’n charmes en mama Vanessa bombardeerde hem meteen tot ideale schoonzoon. Maar niet getreurd voor wie een tikkeltje jaloezie voelt opborrelen. Joshua heeft namelijk een jongere broer: Ashley Feytons, 19 jaar en net zo knap.

Diezelfde indringende blik en strakke kaaklijn, het zijn duidelijk goede genen bij de Feytons-familie. Jonger broertje Ashley is minstens even knap als Joshua. Bovendien heeft hij nog een heel ander talent: hij kan prachtig zingen. Op z’n Instagram en YouTube-kanaal deelt hij enkele video’s waarin hij zichzelf begeleidt op de gitaar en prachtige ballades zingt. Zo covert hij bijvoorbeeld 'Go Flex' van Post Malone. Zijn Instagram spreekt boekdelen: hij droomt van een carrière als singer-songwriter. Eentje om in de gaten te houden dus.