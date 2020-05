Broadwaymusical ‘Cats’ (tijdelijk) gratis online te bekijken LOV

16 mei 2020

12u16 0 Showbizz De verfilming van ‘Cats’ mag dan misschien wel een complete flop geweest zijn, de musical is al jaren een vaste waarde op Broadway. Voor wie nog niet de kans heeft gehad om af te reizen naar New York om het origineel aan het werk te zien, is er goed nieuws, want het stuk is integraal én gratis online te bekijken.

De coronacrisis zorgde er ook voor dat de deuren van theaterzalen op Broadway moesten sluiten. De situatie ziet er nog niet al te goed uit en heropenen zit er voorlopig nog niet in. Dat zorgt voor een financieel slagveld in de musicalwereld, waar nu al verschillende producties worden afgevoerd.

Om de sector een hart onder de riem te steken, werd een opname van ‘Cats’ uit 1998 online geplaatst op YouTube, helemaal gratis, maar slechts voor 48 uur. De organisatie hoopt met een bijhorende campagne voor een deel geld in te zamelen voor Broadway-acteurs, die in tegenstelling tot hun collega’s in Hollywood, meestal niet zo dik betaald worden. ‘Cats’ is nog tot zondagavond te bekijken.