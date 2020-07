Broadway blijft muisstil tot 2021 JVA

01 juli 2020

10u18 2 Showbizz In België mogen de eerste theatervoorstellingen woensdagavond opnieuw van start gaan, weliswaar met beperkt publiek. Voor de beroemde Broadway-theaters in New York ziet de situatie er echter minder rooskleurig uit. De zalen houden nog zeker tot januari 2021 hun deuren gesloten, heeft The Broadway League bekendgemaakt.

Sinds 12 maart is het muisstil in de bekendste theaterstraat ter wereld. De 41 zalen op Broadway, waar onder andere musicals als ‘Hamilton’ en ‘Aladdin’ spelen, sloten er midden maart hun deuren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Brancheorganisatie The Broadway League hoopte opnieuw te kunnen openen op 6 september, maar nu laat de organisatie weten dat de lichten er heel 2020 gedoofd blijven.

Volgens de League maken de verplichte maatregelen het onmogelijk om opnieuw voorstellingen te laten doorgaan. Vooral de juiste afstand bewaren tussen acteurs, toeschouwers en productiemedewerkers is problematisch. De organisatie verwacht dat voorstellingen in het voorjaar van 2021 opnieuw zullen spelen. Momenteel bekijken de producenten samen met de overheid en de medische wereld hoe ze die veilig kunnen hervatten. Sommige producenten annuleerden hun voorstelling intussen echter al. Zo zal de Disney-musical ‘Frozen’ bijvoorbeeld niet langer op Broadway te zien zijn.

Ook bij de Londense theatergezelschappen in de West End is het voorlopig ook nog stil. The Society of London Theatre maakte bekend dat de voorstellingen daar opnieuw van start zullen gaan op 2 augustus.