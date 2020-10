Broadway blijft dicht tot mei 2021 MVO

12 oktober 2020

08u06 0 Showbizz De New Yorkse Broadway-theaters hebben vanwege de coronacrisis beslist dat ze nog gesloten zullen blijven tot 30 mei 2021. Tegen die tijd zullen ze al 14 maanden aan een stuk dicht zijn.

Aanvankelijk hoopte men om op 3 januari al nieuwe shows te laten doorgaan, maar vanwege de coronacijfers in de VS blijkt dat onmogelijk. De lokale cultuursector loopt miljarden euro’s aan schade op vanwege de sluiting, gezien de theatersector jaarlijks normaal gezien zo’n 15 miljoen bezoekers ontvangt.

Londen doet wel open

In het Londense West End gaat het iets beter. Vanaf 5 december wordt de musical ‘Les Misèrables’ zes weken lang opgevoerd in het Sondheim Theatre op Shaftesbury Avenue. Naast Les Miz zal ook de pantomime-voorstelling ‘Pantoland at The Palladium’ in december op West End te zien zijn.

Afgelopen zomer maakte men nog bekend dat shows als ‘Mary Poppins’, ‘Hamilton’ en ‘The Phantom Of The Opera’ dit jaar niet meer op West End te zien zouden zijn vanwege de coronacrisis.