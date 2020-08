Britten willen originele Winnie The Pooh-knuffelberen weer in eigen land: “Ze worden al 80 jaar gegijzeld door New York” MVO

03 augustus 2020

13u01

Bron: DailyMail 1 Showbizz De avonturen van Winnie The Pooh mogen dan complete fictie zijn, ze werden wél gebaseerd op een set echte knuffelberen. Die waren van Christopher Robin, de zoon van de Britse schrijver A.A. Milne. Milne stond toe dat de knuffelbeesten op een museumtour door Amerika werden meegenomen. Helaas keerden ze nooit terug, en daar willen de Britten nu verandering in brengen.

Kanga, Teigetje, Knorretje, Iejoor en natuurlijk Winnie The Pooh: dat zijn tot op de naad versleten knuffelbeesten van meer dan honderd jaar oud, die dankzij de boeken van Milne nog altijd bekend zijn bij elk kind ter wereld. Er is maar één probleem: de knuffels liggen al 80 jaar in de New York Public Library, in plaats van in hun thuisland. Christopher Robin - wiens naam in het Nederlands vertaald werd naar Janneman Robinson - en zijn vader gaven toestemming om de schatten uit zijn jeugd ten toon te stellen in enkele Amerikaanse musea. Het was echter de bedoeling dat ze daarna meteen terug zouden komen naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat gebeurde nooit.

“Ik heb maar één keer in mijn leven de neiging gehad om een vreselijk misdrijf te plegen”, zo schrijft Gyles Brandreth (72), die bevriend was met Christopher tot zijn dood in 1996. “En dat was toen ik de kans kreeg om de originele Pooh-beer vast te houden in de bibliotheek van New York. Ik heb hem héél voorzichtig een knuffel gegeven, omdat ik het gevoel had dat hij er eentje kon gebruiken. Want hij staat al jaren op een vreemde plek, waar hij eigenlijk niet thuishoort. Ik ben geen slecht mens, maar op dat moment voelde ik een onweerstaanbare drang om het op een lopen te zetten, samen met Pooh, en hem weer naar Engeland te brengen. Dat is namelijk wat Christopher gewild zou hebben. Hij leefde nog toen ik terugkwam van die bewuste reis. Ik vertelde hem dat de New Yorkers niet van plan waren om zijn knuffelbeesten terug te geven. Hij was daar triest over, maar hij zei: ‘Dat had ik wel verwacht.’ Ik heb hem toen beloofd dat ik het toch zou proberen.”

Brandreth startte een petitie in de hoop de beer te doen terugkeren, maar zonder succes. Nu, naar aanleiding van de nakende 100ste verjaardag van Winnie, schrijft hij een open brief in de Daily Mail. “Dit jaar zou Christopher 100 zijn geworden. In 2024 wordt ook Winnie The Pooh een eeuweling. Zou het niet mooi zijn als de knuffels voor die gelegenheid terugkwamen naar hun thuis?"

Hij krijgt veel bijval van zijn landgenoten, maar aan de overkant van de oceaan blijft het zoals verwacht erg stil.

LEES OOK:

Stemacteur Winnie The Pooh beschuldigd van verkrachting en dierenmisbruik

China verbiedt Winnie the Pooh-film omdat president met beer wordt vergeleken