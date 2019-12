Britt Van Marsenille verwacht een kindje DBJ

14 december 2019

17u06 0 showbizz Presentatrice Britt Van Marsenille (39) is in verwachting van een kindje met haar partner Frederik. Dat kondigde ze vanmiddag zelf aan op Radio 2.

“Als je met de mooiste man van de wereld een kindje krijgt, zijn er te weinig daken om je geluk van af te schreeuwen!”, vertelde ze tijdens de startshow van de 1000 Klassiekers.

Dit jaar nog verklaarde Britt haar vriend Frederik, met wie ze nu zo’n 2,5 jaar samen is, openlijk de liefde. Deze zomer verloofden de twee zich. “Ik had nooit gedacht dat ik dat nog zou doen, trouwen (lacht). Het leek me altijd iets wat anderen deden. Maar toen zat hij ineens op zijn knieën tegenover mij, en ik kon alleen maar denken: trouwen, met jou? Direct! Met tien uitroeptekens!”