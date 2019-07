Britt Van Marsenille over de dood van ex Marc Van Eeghem: “Ik heb zoveel gehuild dat ik de velletjes van mijn wangen kon trekken” Redactie

30 juli 2019

11u30

Bron: HUMO 0 Showbizz Na de dood van ex-lief en boezemvriend Marc Van Eeghem voelde Britt Van Marsenille (39) zich lang verdwaald, vertelt ze in HUMO. Maar dankzij haar huidige vriend Frederik, met wie ze tot haar eigen stomme verbazing verloofd is, schijnt de zon opnieuw in haar leven.

In 2017 overleed acteur Marc Van Eeghem, ex-lief en boezemvriend van Britt Van Marsenille, na een lange strijd tegen prostaatkanker. Britt stond aan zijn zijde, maar ze hoefde dat niet alleen te doen. “Het helpt dat ik, een half jaar vóór Marc is gestorven, mijn huidige lief heb ontmoet, Frederik, met wie ik dus ga trouwen en 100 jaar ga worden”, vertelt ze in HUMO. “Ik ben heel blij dat ze elkaar nog hebben leren kennen: meteen twee handen op één buik. Soms schoten ze iets té goed op (lachje). Marc sprak hem dan bijvoorbeeld samenzweerderig aan: ‘Fredje, als je met Britt samen wilt zijn, moet je dit en dat goed weten. Dit vindt ze tof, dat minder...’ Toen Marc stierf, had ik Frederik naast me. Als je iemand hebt die jou heel graag ziet en gedurende het hele proces je hand vasthoudt, ben je een enorme gelukzak. Dat klinkt vreemd, maar zo voelde het wel aan.”

Toch sloeg de dood van Marc diepe wonden bij Britt. “In de dagen na zijn dood heb ik zoveel gehuild dat ik op een gegeven moment de velletjes van mijn wangen kon trekken: zo week was mijn huid geworden. Ik sliep toen twee uur per nacht. Ik had mijn matras in de woonkamer gelegd, voor de open haard en bij de televisie. ‘s Nachts zette ik alle afleveringen van ‘Blue Planet’ en ‘Planet Earth’ op, omdat dat me kalm maakte. Dat mijn lief ondertussen naast mij lag te ronken, maakte me ook rustig. Tussendoor viel ik af en toe een uurtje in slaap, om even later opnieuw wakker te schieten bij beelden van bijvoorbeeld parende walvissen: ‘Ha, dus zó gaat dat...’ Dat heeft ongeveer twee weken geduurd. Daarna vroeg ik op een ochtend aan mijn lief om een plaatje op te zetten. Hij koos voor ‘Here Comes the Sun’ van The Beatles, en net op dat moment kwam buiten het zonnetje erdoor. Ook weer een enorm mooi moment, want ik voelde hoe mijn longen zich na al dat verdriet eindelijk weer met zuurstof begonnen te vullen.”

Een jaar na het overlijden van Marc, trokken Frederik en Britt voor een weekendje naar Madrid. “Toen we daar ‘s ochtends op zijn sterfdag een ontbijtzaak binnenstapten, weerklonk ‘Here Comes the Sun’. Niet één keer, maar wel vijftig keer - het stond blijkbaar op repeat. Ik heb daar heel lang met een glimlach tot achter mijn oren gezeten, maar na de vijftigste keer vond ik het welletjes (lacht). Dat nummer zal me voor eeuwig terugkatapulteren naar het moment dat, na heel veel duisternis, de zon ineens terug was.”

