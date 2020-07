Britt Van Marsenille in alle stilte bevallen van zoontje BDB

16 juli 2020

15u04

Bron: Instagram 2 Showbizz Eén-presentatrice Britt Van Marsenille (40) pakt uit met verrassend nieuws op haar Instagram-pagina. Ze is de voorbije weken in alle stilte de trotse moeder geworden van Alfóns-Andrés.

Van Marsenille, die op Eén onder andere de programma’s ‘Voor hetzelfde geld’ en ‘Factcheckers’ presenteerde, deelt op Instagram een kiekje waarop ze met haar kersverse zoon poseert bij een wegwijzer naar het Franse plekje Fons, een knipoog naar de naam van haar zoon. De presentatrice is er dus al meteen op uitgetrokken met haar spruit.

Het VRT-gezicht maakte in december vorig jaar bekend dat ze haar eerste kindje verwacht met haar partner Frederik. “Als je met de mooiste man van de wereld een kindje krijgt, zijn er te weinig daken om je geluk van af te schreeuwen!”, vertelde ze toen tijdens de startshow van de 1000 Klassiekers op Radio 2.

De presentatrice verloofde zich ook vorige zomer met haar vriend, met wie ze intussen ruim 3 jaar samen is. “Ik had nooit gedacht dat ik dat nog zou doen, trouwen (lacht). Het leek me altijd iets wat anderen deden. Maar toen zat hij ineens op zijn knieën tegenover mij, en ik kon alleen maar denken: trouwen, met jou? Direct! Met tien uitroeptekens!”, liet ze toen weten.

