Britt overleefde busongeval in Sierre: “Pas zes dagen later uit coma wakker geworden” LOV

17 juni 2020

06u42

Bron: NRJ, Gazet Van Antwerpen 1 Showbizz Het is al zo’n 8 jaar geleden dat bij het busongeval met Belgische schoolkinderen in Sierre 28 mensen het leven lieten, waaronder 22 kinderen. Velen van hen zouden 20 jaar zijn geworden in 2020. Britt Craeghs (19) kan het wel nog navertellen, en deed haar verhaal bij NRJ.

Presentatrice Emma Salden nodigt in het programma ‘20 in 2020' jongeren uit die 20 kaarsjes uitblazen in 2020, of dat zouden doen. Heel wat slachtoffers van de busramp in Sierre (Zwitserland) kunnen die verjaardag echter niet meer vieren. Britt Craeghs kan het wel nog navertellen. “Van het ongeval herinner ik me zelf niets. Ik sliep achteraan in de bus toen het gebeurde. Ik ben pas zes dagen nadien uit coma wakker geworden. Mijn familie stond aan de voet van mijn bed met mondkapjes. Vandaag herkenbaar, maar toen een raar zicht”, vertelt ze. Uit Britts klas stierven drie meisjes en vier jongens, nieuws dat de vader van Britt voorzichtig moest vertellen toen ze bij bewustzijn raakte. “Ik dacht dat ik op medisch onderzoek was of zoiets. Ik zat onder de pijnstillers, morfine. Ik besefte eigenlijk niet goed wat er verteld werd. Het heeft lang geduurd voor het allemaal duidelijk werd.”

Psychologische hulp

Craeghs liep zware verwondingen op: een schedelbreuk, een gebroken oogkas, een gebroken elleboog en een open scheenbreuk. Ze moest maar liefst 13 keer onder het mes en daarop volgde een maandenlange revalidatie. “Maar ik zie die littekens als mijn battle wounds, mijn oorlogswonden”, stelt Britt. “Want ik heb zoveel geluk gehad, dat besef ik enorm. Ik heb uiteindelijk maar enkele littekens, meer hou ik er niet aan over.” De toen 12-jarige Britt wou geen psychologische hulp of ondersteuning. “Nu begrijp ik dat ik de feiten al die jaren niet heb willen inzien. Ik wilde gewoon dóór”, zegt ze nog aan Gazet van Antwerpen. “Maar ik zat met veel woede en onmacht en wist niet waar dat vandaan kwam. Ik werkte dat uit op mijn ouders en op mijn vrienden. Pas vorig jaar heb ik de stap naar een psycholoog gezet en ben ik traumatherapie gaan volgen. Zo heb ik het ongeval kunnen verwerken en heb ik geleerd om de gevoelens waarmee ik soms worstel mijn gedrag niet te laten beïnvloeden. Ik zeg het nu gewoon als ik het even moeilijk heb, en neem de tijd om weer tot mezelf te komen.”

De oorzaak van het ongeval werd nooit verklaard. “Mijn ouders waren gewoon blij dat ik er nog was, dan doet de oorzaak er veel minder toe. Vooral voor de ouders van de kinderen die het niet hebben overleefd, is de waarom-vraag enorm moeilijk gebleven. Dat begrijp ik ook goed.” Het contact met oude klasgenootjes is verwaterd, zegt Britt. “Dat is normaal en niet anders omdat we samen een ongeluk hebben gehad. We zijn gewoon allemaal onze eigen weg gegaan.”