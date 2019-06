Britt, dochter van ‘Thuis’-actrice Marleen Merckx: “Ik ga makkelijk uit de kleren” Redactie

05 juni 2019

06u00

Bron: HUMO/TV FAMILIE 2 Showbizz Britt Das (21) is de dochter van ‘Thuis’-coryfee Marleen Merckx (61). Je kent haar ook als één van de BV-kinderen van het Eén-programma ‘Bloed, Zweet & Luxeproblemen’. Andere deelnemers waren o.a. de dochter van Dana Winner, de zoon van Sabine Appelmans en de zoon van Martine Prenen. Net als haar overbekende moeder is acteren de grote passie van Britt. Ze studeert dan ook drama. En zo heeft ze onder meer ontdekt dat ze geen probleem heeft met naakt.

“Ik zeg dingen rechtuit en ga makkelijk uit de kleren op het toneel”, zegt Britt in Humo. “Ik denk dat ik tijdens al mijn ‘toonmomenten’ al kledingstukken heb uitgetrokken, en de laatste keer heb ik helemaal naakt op de grond gelegen, met vetjes en al. Dik of dun, ik voel me goed in mijn vel. Maar voor ik een monoloog moet spelen, begin ik bijna te wenen van de stress.”

Britt lijkt uiterlijk op haar mama. “Maar toch ben ik een papa’s-kindje’, zegt ze met een glimlach. ‘Hij was huisvader en leespapa bij mij op school, hij gaf mee zwemles. Met hem had ik als kind urenlange gesprekken. Al was mama ook erg betrokken bij mijn opvoeding.”

Doordat ze een papa’s-kindje is, vertrouwt Britt mannen vrij makkelijk: “Mijn papa is zo’n rare Hollander die geen blad voor de mond neemt. Daarom heb ik niks met doorsnee types”, zegt ze. “Juist als er bij een jongen een hoek af is, ga ik met hem praten. Daar moet ik mee uitkijken. Mensen vinden mij soms een flirterig type.”

Huizenhoge eisen

“Ik ben heel lichamelijk, raak mensen snel aan”, aldus nog Marleen Merckx’ dochter in Humo. “Ik heb al vaak gedacht: als ik een man was, zou ik me superschuldig maken aan #MeToo. Als een jongen vraagt waar hij zich kan omkleden, zal ik meteen roepen: ‘Hier! Uit, die kleren!”

Toch denkt Britt niet dat ze op die manier jongens bang maakt: “Want ik ben ook heel uitnodigend. Ik ben tot nu toe wel vooral ‘de goeie vriendin’ van jongens. Een vast vriendje heb ik nog nooit gehad. Ik stel ook wel huizenhoge eisen, vanwege mijn vader naar wie ik zo opkijk. Als ik jongens met hem vergelijk, denk ik snel: je bent wel tof, maar niet ‘eigen’ genoeg.”

Goeie zakenvrouw

De dochter van Marleen ‘Simonneke’ Merckx zegt dat ze zou tekenen voor een carrière zoals die van haar moeder. “Zij is al jaren gelukkig bij ‘Thuis’ en haar werkgevers geven haar de ruimte om ook in het theater te werken”, zegt Britt. “Heb je haar gezien in ‘De Ronde’? Daarin vond ik haar zo goed! Altijd bezig zijn zoals zij, dat wil ik ook. Ze zeggen dat een actrice na haar 50ste heeft afgedaan, maar mama is pas vanaf haar 50ste beginnen te boomen. En ze is ook een goeie zakenvrouw. Ze regelt dingen die alleen influencers voor elkaar krijgen. Daarvoor moet ik nog bij haar in de leer.”