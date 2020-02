Britse zender ITV beweert contact te hebben gezocht met Caroline Flack: “We hebben haar wél hulp geboden” MVO

18 februari 2020

08u31

Bron: Sun 0 Showbizz De dood van ‘Love Island’-presentatrice Caroline Flack zette heel Groot Brittannië op zijn kop. Vooral omdat het grote publiek de media de schuld lijkt te geven voor haar zelfdoding. De Britse zender ITV slaat nu terug, en beweert dat zij Caroline juist probeerde te helpen.

Al haar miserie werd lang en breed uitgesmeerd in alle roddelbladen, maar ook op tv. De Britten geloofden meteen dat dat iets te maken had met de wanhoopsdaad van de presentatrice. Ook de zender ITV lag onder vuur. Hen wordt verweten dat ze Caroline ‘voor de wolven hebben gegooid’ door elke dag te berichten over haar rechtszaak rond geweldpleging. “Ze werd er afgeschilderd als een gek”, klinkt het.

ITV wil de gemoederen bedaren. “We moeten even vermelden dat wij meermaals de hand naar Caroline hebben gereikt”, lieten twee ankers van ‘Good Morning Britain’ weten tijdens de laatste uitzending van het nieuws. “Met het aanbod om haar te helpen. We hebben haar meermaals gevraagd of ze hulp nodig had. We vinden dat dat toch even on the record mag komen te staan. Ook willen we mensen met gelijkaardige problemen of gedachten vragen om hulp te zoeken. Er zijn organisaties die advies en steun kunnen bieden. Je kan ze terugvinden op onze website.”

Of dit statement zal helpen, blijft nog maar de vraag. Een petitie rond het overlijden van Caroline Flack, waarbij geëist wordt om de rol van de Britse pers te bekijken, haalde gisteren bijna 500.000 handtekeningen: ruim genoeg om de kwestie op de politieke agenda te krijgen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.