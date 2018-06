Britse zangeres Sinnita ooit aangerand in villa Simon Cowell DBJ

17 juni 2018

18u32 1 Showbizz D e Britse zangeres Sinitta is ooit aangerand in de vakantievilla van Simon Cowell. De 54-jarige ex van de mediamagnaat doet voor het eerst haar verhaal tegen de Sunday Mirror.

Sinitta, die in de jaren tachtig een relatie had met Simon, vertelt hoe de twee in die tijd geregeld gasten ontvingen in hun Franse villa. "In een van die weekenden bleef een man bij ons logeren. Aan het einde van gezellige dag, vroeg Simon mij om onze gast naar de gastvertrekken te begeleiden." Sinitta liet hem verschillende kamers zien om uit te kiezen. In een van die kamers plofte hij neer op bed. Toen Sinitta gedag wilde zeggen, trok hij haar op bed.

"Hij had door dat ik het niet wilde, maar hij liet niet los. Ik kon onder hem vandaan komen en zei: 'Wat denk jij wel niet?'. Hij lachte naar mij en hij vond het leuk. Hij zei: 'Is dit wat Simon leuk vindt? Dat jij de leiding neemt?'. Ik dacht alleen maar hoe walgelijk ik hem vond." De zangeres rende de kamer uit, naar Cowell toe. Ze vertelde het verhaal en hij confronteerde hem daar de volgende dag mee. De woeste Cowell zei dat de man Sinitta nooit meer mocht aanraken.

Bang

De zangeres heeft overwogen om naar de politie te stappen, maar ze durfde het uiteindelijk niet aan. "Het is beangstigend omdat hij een machtige, invloedrijke man is en wie weet wat de gevolgen voor mij zullen zijn." Toch vertelt ze nu haar verhaal omdat ze het zat is om bang te zijn. "Ik ben het zat om andermans vieze geheimpjes te bewaren."

Sinitta zegt in therapie te zijn vanwege het incident. "Ik vind het nog steeds moeilijk om hierover te praten." Cowell zou ondertussen vierkant achter zijn ex staan. "Simon is mijn beschermengel", aldus de zangeres. "Hij heeft mij het zelfvertrouwen gegeven om verder te gaan. Ik zou die kracht niet hebben als hij mij niet zou steunen."