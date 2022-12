Britse vlogger breekt decennia oud hitrecord van The Beatles

BV “Ik weet dat je hier bij me bent”: Hugo Sigal versiert de kerstboom en deelt zijn wensen

Op 4 november moest Hugo Sigal z’n grote liefde, z’n Colleke, Nicole Josy afgeven. In een emotionele video op Facebook, op de tonen van ‘I’ll be home for Christmas’, deelt de zanger dat hij zijn kerstboom en huis versiert, met Nicole steeds dicht bij hem. “Ik weet dat je hier bij me bent, ook al is alles nu zo anders zonder jou.” Hij richt vervolgens zijn boodschap aan iedereen. “We wensen jullie van harte warme en liefdevolle kerstdagen toe. Believe in the beauty of your dreams.” Zijn boodschap ondertekent hij als vanouds af met ‘Nicole en Hugo’.

22 december