Britse royals genieten van kerstlunch in Buckingham Palace Redactie

19 december 2018

21u29

Bron: AD 0 Showbizz Een groot deel van de Britse koninklijke familie is vandaag bij elkaar gekomen op Buckingham Palace. Samen genieten ze van de traditionele kerstlunch van koningin Elizabeth.

Het toegestroomde publiek kon alle royals zien aankomen bij het paleis. Zo werden prins William en Catherine gespot in een Range Rover met op de achterbank hun kinderen George en Charlotte. Ook prins Harry en Meghan Markle kwamen samen aan in een auto. Voor Meghan is het de tweede keer dat ze bij de jaarlijkse lunch aanwezig is. Bij de poorten werden verder onder anderen prins Charles, prins Philip en prinses Beatrice gezien.

Koningin Elizabeth nodigt voor de kerstlunch op Buckingham Palace altijd de voltallige familie uit. In het paleis is genoeg ruimte voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen maar ook voor haar neven en nichten en hun kinderen. Met een kleiner gezelschap viert ze kerst op het landgoed Sandringham bij Norfolk.