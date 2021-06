Britse royals feliciteren Harry en Meghan met hun dochtertje: hartelijkheid van William en Kate, droge boodschap van Charles

RoyaltyMeghan Markle (39), de hertogin van Sussex, is vrijdag bevallen van een dochtertje. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor is geboren in een ziekenhuis in Santa Barbara in Californië. Koningin Elizabeth laat weten ‘verheugd’ te zijn met de geboorte van haar elfde achterkleinkind en ook de andere Britse royals feliciteren Harry (36) en Meghan. De kersverse ouders hoeven ook geen cadeautjes na de geboorte van hun dochter Lili. Het koppel ziet liever dat mensen doneren aan organisaties die zich inzetten om vrouwen en meisjes te steunen.

De koninklijke familie heeft prins Harry en Meghan Markle publiekelijk hun gelukwensen gestuurd. “De koningin, de prins van Wales en de hertogin van Cornwall, en de hertog en hertogin van Cambridge zijn op de hoogte gebracht en zijn verheugd met het nieuws van de geboorte van een dochter voor de hertog en hertogin van Sussex”, laat het paleis weten in een verklaring. William en Kate twitterden vervolgens persoonlijk nog een bericht met felicitaties: “We zijn allemaal opgetogen met het blije nieuws van de komst van baby Lili. Proficiat aan Harry, Meghan en Archie.” Het valt wel op dat alle royals foto’s gebruiken waarop Archie nog een baby is, gezien ze niet over recente foto’s van het gezin van Harry en Meghan beschikken.

Ook prinses Eugenie, die zelf pas moeder werd, is erg blij met het nieuws. “Proficiat liefste neef en nicht”, schrijft ze bij een foto van hun zwangerschapsaankondiging. “We konden niet gelukkiger voor jullie zijn!”

Prins Charles, Harry’s vader, en zijn echtgenote Camilla kozen voor een bijzonder droge persoonlijke boodschap op Instagram. “Proficiat Harry en Meghan met de geboorte van baby Lilibet Diana. We wensen jullie het beste.” Nog geen uur later postte het koppel al een andere foto op Instagram, die betrekking had tot één van hun officiële koninklijke bezoeken.

Harry en Meghan zijn dankbaar met alle gelukwensen. Dat schrijft het koppel in een verklaring op de website van hun stichting Archewell. “Op 4 juni werden we gezegend met de komst van onze dochter, Lili. Ze is meer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, en we blijven dankbaar voor de liefde en gebeden die we van over de hele wereld hebben gevoeld. Bedankt voor jullie vriendelijkheid en steun in deze zeer speciale tijd voor onze familie.”

Lili, die is vernoemd naar haar overgrootmoeder koningin Elizabeth en haar grootmoeder Diana, zal waarschijnlijk opgroeien in het nieuwe herenhuis van het stel in Montecito. Het meisje is de achtste in de rij opvolgers van de Britse troon, direct achter haar broer Archie. Prins Charles komt als eerste in aanmerking om koningin Elizabeth op te volgen. Zijn oudste zoon prins William is tweede in de lijn van troonopvolging. Prins Harry is zesde in de opvolgersvolgorde, net achter de drie kinderen van prins William: prins George, prinses Charlotte en prins Louis.

Donaties

Harry en Meghan hebben ondertussen ook laten weten dat ze geen cadeaus willen voor Lili. “Aan diegenen die vragen hebben over het versturen van geschenken, willen we vragen deze organisaties die voor vrouwen of meisjes werken te steunen”, schrijft het koppel in het geboortebericht. Het gaat daarbij om de organisaties Girls Inc., Harvest Home, CAMFED en de Myna Mahila Foundation.

Na de geboorte van hun zoon Archie in 2019 hadden Harry en Meghan ook om donaties gevraagd. Destijds riepen de hertog en hertogin van Sussex op om te doneren aan liefdadigheidsinstellingen die zich inzetten voor kinderen en ouders in nood. Ook op de tweede verjaardag van Archie vroegen zijn ouders om donaties. Toen vroegen ze om schenkingen voor betere toegang tot coronavaccins over de wereld.

