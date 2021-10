Britse Queen geïrriteerd door wereldleiders “die wel praten, maar niet doen”

De Britse koningin woonde de opening van het Welshe parlement in Cardiff bij. Ze was er in gesprek met Camilla (de hertogin van Cornwall) en parlementslid Elin Jones. Het event werd live gestreamd, en dus was ook een deel van hun gesprek klaar en duidelijk te volgen. Zo was te horen hoe de Queen het over COP26, de aankomende klimaatconferentie in Glasgow had. “Het is best ongelofelijk", zei ze. “Ik blijf maar dingen horen over COP26. Ik weet nog steeds niet wie er allemaal komt. Geen idee. We weten alleen wie er niét gaat komen. En het is heel frustrerend wanneer ze wel praten, maar niet doen.”

Over wie de Queen het precies had, is niet duidelijk. Al is wel al geweten dat de Chinese president Xi er niet al bijzijn. Of de Australische premier Scott Morrison en de Russische Vladimir Putin er zullen zijn, blijft voorlopig nog een vraagteken.

Prins William

De gesprekspartner van de Queen, Elin Jones, reageerde instemmend op de opmerking van de Britse royal: “Exact”, klonk het. “Het is tijd om iets te doen. Ik heb trouwens je kleinzoon op televisie gezien deze ochtend. Hij zei dat het geen nut had om naar de ruimte te trekken, omdat we de aarde moeten redden." Daarop reageerde de Queen trots: “Ja, ik heb erover gelezen.”

Prins William had inderdaad ook een opvallende boodschap: “Sommige van de grootste breinen in de wereld zouden moeten proberen om deze planeet te herstellen, in plaats van te proberen om de volgende plek te vinden om te gaan wonen", vertelde hij in een interview met BBC. De kritiek kwam er één dag na de ruimtereis van Star Trek-acteur William Shatner, die met negentig jaar de oudste mens ooit in de ruimte is geworden. Het ging om de tweede bemande missie van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Ook de miljardairs Richard Branson en Elon Musk hebben zich op het ruimtetoerisme gericht.

Concrete actie

In de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow (COP26), die op 31 oktober van start gaat, drong prins William aan op concrete actie bij de wereldleiders. “Als we niet opletten, dan gaan we de toekomst van onze kinderen stelen”, klinkt het. “Ik wil dat de dingen waarvan ik altijd heb kunnen genieten - het buitenleven, de natuur, het milieu - er altijd zijn voor mijn kinderen. En niet alleen voor mijn kinderen, maar voor die van iedereen”.

Prins William schaart zich daarmee achter de uitspraak van zijn vader, prins Charles (72). De Britse kroonprins had begin deze week verklaard dat hij bezorgd is dat de wereldleiders op de klimaatconferentie in Glasgow “alleen maar zouden praten”, in plaats van daden te stellen die de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen.

Milieubewust

De uitspraken van de Queen mogen dan ongewoon zijn, ze zijn niet onverwacht. Elizabeth is al langer begaan met klimaat en voerde dan ook heel wat milieubewuste veranderingen door in Buckingham Palace. Zo liet ze slimme meters installeren om het energieverbruik te monitoren, koos ze waar mogelijk voor LED-verlichting en liet ze natuurlijk gas omzetten in elektriciteit. Windsor Castle haalt naar verluidt 40 procent van z'n elektriciteit uit twee waterturbines op de Thames. Bovendien houdt de Queen ook zelf de touwtjes in handen: zo zou ze zelf het paleis rondgaan om eigenhandig al het licht uit te doen.

