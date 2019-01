Britse krant biedt Melania Trump excuses en schadevergoeding aan TDS

27 januari 2019

10u07

Bron: The Telegraph 0 Showbizz De Britse krant The Telegraph heeft de Amerikaanse first lady Melania Trump (48) excuses en een schadevergoeding aangeboden, nadat het magazine van de krant een malicieus artikel had geschreven over Melania en haar familie. Trump had via zijn advocaten een klacht wegens onwaarheden ingediend en eiste een rechtzetting.

In het bewuste artikel werd Melania’s vader Victor Knavs afgeschilderd als onmenselijk. “Hij is een tiran”, aldus het magazine. Bovendien werd onterecht geschreven dat Melania destijds na een jaar studeren al de handdoek in de ring gooide, omdat zij haar modellencarrière belangrijker zou gevonden hebben. Ook erkent The Telegraph dat de passage waar gesuggereerd wordt dat die carrière op een dood spoor zat, en enkel dankzij het huwelijk met Trump weer op gang kwam, niet correct was.

Het is overigens niet de eerste keer dat Melania haar slag thuishaalt. In 2017 ontving ze nog dik 2,5 miljoen euro schadevergoeding van de Britse Daily Mail, ook vanwege onwaarheden.