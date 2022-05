Britse koninklijke familie kreeg in 2021 te maken met maar liefst 170 stalkers

Volgens Dai Davies, het voormalige hoofd van de ‘Royal Protection’, zouden recente gebeurtenissen een invloed hebben gehad op die hoge cijfers. “Het zou me niet in het minst verbazen als de negatieve publiciteit rond prins Andrew en prins Harry een stijging zou hebben veroorzaakt in het aantal individuen die onder de aandacht van de politie zijn gekomen”, zegt Davies.

Gevaarlijke obsessie

Vorige week verschafte een man die zich voordeed als priester zich nog toegang tot de barakken van de koninklijke troepen die Windsor Castle bewaken. “Binnen een paar uur was hij al met de officieren aan het drinken in de bar", klonk het bij TalkTV. “Hij vertelde hen verhalen van zijn tijd in Irak. (...) Pas later, toen hij begon te praten over hoe hij gewerkt had als testpiloot voor schietstoelen en hoe hij enkele organen had laten vervangen, begonnen ze achterdochtig te worden.” De Queen was op het moment van de feiten trouwens niet in Windsor.