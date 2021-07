Britse koningshuis was vermoedelijk niet op de hoogte van prins Harry’s boekdeal: “Het was complete chaos”

RoyaltyGisteren raakte het nieuws bekend dat prins Harry (36) volgend jaar zijn memoires over zijn leven als royal uitbrengt. Een aankondiging die uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaat, want volgens een insider zijn ze er bij het Britse koningshuis niet gerust in. “Ze wisten van niets”, klinkt het onder meer.

Volgens een bron zorgde het nieuws van de memoires voor een “tsunami van angst” bij enkele leden van de Britse koninklijke familie. “Na hun vertrek kwamen Harry en Meghan met het ene verwijt na het andere naar buiten. Ze beweren dat het hun waarheid is, maar uiteindelijk is er maar één verhaal dat oprecht is. Al hopen enkele royals wel dat Harry zijn memoires zal gebruiken om een aantal zaken te corrigeren”, vertelde de insider aan Page Six.

Prins Harry zelf kondigde gisteren al aan dat het eindresultaat niet alleen een intiem, maar ook een oprecht verhaal is. “Ik hoop dat ik dankzij het vertellen van mijn verhaal - de hoogtes en de laagtes, de fouten en de lessen die ik heb getrokken - kan helpen aantonen dat wij, van welke afkomst we ook zijn, meer gemeen hebben dan we denken”, aldus de hertog van Sussex.

Niet op de hoogte

Voor de rest van de koninklijke familie kwam de aankondiging vermoedelijk als een verrassing. “Vlak voor het nieuws bekendgemaakt werd, heeft Harry zijn familie pas ingelicht.” En dat terwijl prins Harry al bijna een jaar bezig is met het project. “Hij was er zeker van dat hij van Buckingham Palace geen toestemming zou krijgen om het boek naar buiten te brengen.” Volgens enkele paleismedewerkers was zijn vader, prins Charles, inderdaad niet op de hoogte van de plannen van zijn zoon. “Niemand wist er iets van. Toen het nieuws bekendgemaakt werd, was er alleen nog maar plaats voor chaos.”

Ondertussen hebben ook al verschillende Britse royaltywatchers zich uitgesproken over het nieuws. Zij vragen ze zich voornamelijk af waarom de echtgenoot van Meghan Markle een boek geschreven heeft. Voor het geld hoeft hij het niet te doen. Verder heeft hij zich in het verleden al verschillende keren uitgesproken over de zogenaamde Megxit. “Zal het zijn waarheid worden of dé waarheid?”, klinkt het onder meer bij royalty-expert Richard Fitzwilliams

En ook de overige reacties zijn niet mals. “De memoires van Harry, maar dan wel geschreven door Meghan.” Verder zei nog een andere koningshuiskenner het volgende: “Ik denk dat iedereen het stilaan beu is om kwaad te zijn als het op deze twee aankomt. De afgelopen achttien maanden hebben ze alleen maar het tegenovergestelde gedaan van wat ze gezegd hebben. Jammer genoeg is het ontzettend voorspelbaar.”

16 miljoen euro

Gisteren werd er bovendien ook al bekendgemaakt dat de opbrengst van het boek integraal naar goede doelen gaat, maar volgens een bron krijgt prins Harry minstens 20 miljoen dollar (16 miljoen euro) voor zijn verhaal. Of hij van plan is om het voorschot in kwestie in eigen zakken te steken, is niet bekend. J.R. Moehringer, de ghostwriter die de hertog van Sussex geholpen heeft met het schrijven van zijn memoires, krijgt een voorschot van 1 miljoen dollar (848.000 euro).

Penguin Random House, de uitgeverij van Harry’s memoires, is trouwens geen onbekende naam in de boekenwereld. In het verleden gaven zij Barack en Michelle Obama namelijk al een boekdeal van 65 miljoen dollar (55 miljoen euro). ‘Becoming’, het boek van Michelle Obama, ging op de eerste dag van de verkoop maar liefst 725.000 keer over de toonbank. Barack Obama deed het met zijn ‘A Promised Land’ net iets beter. De voormalige president verkocht 800.000 exemplaren op de eerste dag.

Wanneer de memoires van prins Harry in de winkelrekken zullen liggen, is nog niet bekend. Vermoedelijk komt zijn boek eind 2022 uit. Al zou het verhaal op zich al zo goed als af zijn.

