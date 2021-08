Britse artiesten mogen visumvrij touren door 19 EU-landen, inclusief België

TV Nog amper 58.000 kijkers en veel kritiek: ‘De Redders’ op Play4 kan Vlaanderen niet bekoren

4 augustus De nieuwe Play4-reeks ‘De Redders’ lijkt uit te draaien op een sisser. Hoewel er op voorhand veel promotie werd gemaakt voor de serie - waar onder meer Julie Vermeire in acteert - bleven er dinsdag nog amper 58.000 kijkers over. De zender had ongetwijfeld ook compleet andere reacties verwacht: op de sociale media is het zoeken naar een positief bericht in de zee van de commentaren.