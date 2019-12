Britse acteur Tony Britton (95) overleden TDS

22 december 2019

14u12

Bron: ANP 1 Showbizz De Britse acteur Tony Britton is op 95-jarige leeftijd overleden. Dit heeft zijn dochter Fern Britton zondag bevestigd op Twitter. “Geweldige acteur, regisseur en charmeur”, schreef de tv-presentatrice. “Mogen zwermen engelen voor u zingen voor uw rust.”

Tony Britton is vooral bekend van de BBC-sitcom ‘Don’t Wait Up’ uit de jaren tachtig. Daarnaast hij in een groot aantal Britse films, waaronder ‘The Day of the Jackal’ (1973), ‘Operation Amsterdam’ (1959) en ‘Sunday Bloody Sunday’ (1971). Ook speelde hij in theaterstukken.

In 1975 won Tony Britton voor zijn rol in de Britse tv-serie ‘The Nearly Man’ een award voor beste acteur van de Broadcasting Press Guild, een vereniging van Britse recensenten.

Britton kreeg met zijn eerste vrouw Ruth twee kinderen: tv-presentatrice Fern en haar broer scriptschijver Cherry Britton. Met zijn tweede vrouw Eva kreeg hij nog een een zoon, acteur Jasper Britton.

Our father, Tony Britton, died early this morning. Great actor, director and charmer. May flights of angels sing thee to thy rest. 👼🏻 pic.twitter.com/QEHel2jOZS Fern Britton(@ Fern_Britton) link