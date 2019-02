Britse acteur Clive Swift, bekend als Richard uit 'Keeping Up Appearances', overleden ADN

01 februari 2019

18u30

Bron: Belga 0 Showbizz De Britse acteur Clive Swift is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media vanavond. Swift is vooral bekend voor zijn rol van Richard Bucket in de tv-reeks 'Keeping Up Appearances' ('Schone Schijn').

Volgens een mededeling van de familie is Swift vanmorgen na een korte ziekte thuis overleden, in het bijzijn van familieleden.

Swift werd wereldwijd bekend omdat hij in de populaire BBC-reeks 'Keeping Up Appearances' de rol van Richard vertolkte, de onderdanige man die lijdzaam de kuren van zijn verwaande echtgenote Hyacinth Bucket (spreek uit: Bouquet) onderging. De reeks, die van 1990 tot 1995 liep, was onder de naam 'Schone Schijn' ook in België erg populair.

Volgens de gespecialiseerde filmsite IMDb.com was Swift sinds 1961 als acteur in meer dan honderd tv-reeksen of films te zien. Zo dook hij in 1972 in een bijrol op in de Hitchcock-film 'Frenzy'. In 1981 speelde hij ook mee in 'Excalibur'. Bovendien speelde hij ook mee in de film 'Gaston's War' (1997) van de Belgische regisseur Robbe De Hert.

Hij was voorts als gastacteur te zien in reeksen als 'Doctor Who' (2007) en 'Midsomer Murders' (2017).