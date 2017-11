Brits magazine photoshopt afrohaar van zwarte actrice KV

Bron: Variety, The Guardian 0 EPA Actrice Lupita Nyong'o bij de première van 'Star Wars: The Force Awakens' in 2015. Showbizz Lupita Nyong’o, de actrice die in 2014 een Oscar kreeg voor haar rol in ‘Twelve years a slave’, prijkt deze maand op de cover van het Britse magazine Grazia. Vrijdag liet de vrouw in een verklaring weten dat ze “teleurgesteld” is in het blad. De fotograaf die de foto’s maakte, photoshopte immers haar afrohaar weg.

In een uitgebreid bericht op Instagram toont Nyong’o de oorspronkelijke foto’s en de versie die uiteindelijk op de cover van het magazine verscheen. De zwarte actrice, die opgroeide in Kenia, zegt dat die beslissing buiten haar om genomen werd om haar te doen conformeren aan de Europese schoonheidsnormen. Zelf zou ze nooit akkoord gaan het met "weggommen van haar afkomst," zegt ze.

"Ik omhels mijn afkomst en hoewel ik tijdens mijn jeugd dacht dat een bleke huid en stijl, zijdeachtig haar de schoonheidsnormen waren, weet ik nu dat mijn donkere huid en krullend kroeshaar ook mooi zijn," schrijft Nyong'o. "Op de cover van een magazine mogen verschijnen geeft me voldoening omdat het een gelegenheid is om andere, donkere mensen met kroeshaar, en vooral onze kinderen te tonen dat ze mooi zijn zoals ze zijn. Ik ben teleurgesteld dat @graziauk met uitnodigde om op hun cover te staan en dan mijn haar weggomde en stijl maakte opdat het zou aansluiten bij hun idee van hoe mooi haar eruitziet."

Verontschuldigingen

Grazia reageerde met een verontschuldiging en zegt dat de fotograaf op eigen houtje handelde. Iets waar de redactie zelf niet van op de hoogte was: “Er werd op geen enkel ogenblik vanuit de redactie aan de fotograaf gevraagd om het haar van Lupita Nyong’o te veranderen voor de cover van deze week,” klinkt het bij het blad.

"Monumentale vergissing"

Fotograaf An Le heeft zich ondertussen verontschuldigd voor zijn "ongelooflijk monumentale vergissing" en erkent dat zijn keuze "ongelooflijk schadelijk en kwetsend" is. Ze was het gevolg van "zijn eigen onwetendheid en ongevoeligheid voor de voortdurende achterstelling van vrouwelijke kleurlingen over verschillende mediaplatformen heen," luidt het.

"Als immigrant is het mijn taak om een voorvechter te zijn van de representatie van de diversiteit van schoonheid in deze industrie," merkt de fotograaf met Vietnamese roots op. "Ik zal dit in de toekomst nog meer aantonen in mijn werk."

