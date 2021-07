Britney zwijgt niet langer en haalt alweer uit naar familie: “Deze curatele heeft mijn dromen verpest”

Britney is niet langer van plan om op haar tong te bijten: jaren van frustratie vinden plots hun weg naar Instagram. Daar beschuldigde ze haar vrienden en familie er eerder al van dat ze haar de laatste weken pas publiekelijk steunden, terwijl ze al jaren worstelt met de gevolgen van haar curatele. “Er is niets erger dan wanneer de mensen die het dichtst bij je staan, maar die nooit voor je zijn komen opdagen, nu dingen posten met betrekking tot je situatie, wat die ook moge zijn, en je plots openlijk zouden steunen. Er is echt niets erger dan dat!”, schreef de zangers.

Nu doet ze opnieuw haar boekje open over haar familie, met name over haar zus, Jamie Lynn. Die laatste sprak haar steun voor Britney uit in de media, maar blijkbaar kan ze niet de op sympathie van haar zus rekenen. “Ik vond het niet leuk toen mijn zus plots verscheen tijdens een awardshow en míjn liedjes zong op het podium”, klinkt het. “Mijn zogenaamd vangnet heeft mij heel erg gekwetst.”

Ze refereert daarmee naar de Radio Disney Music Awards in 2017. Jamie Lynn zong toen samen met enkele andere Disneysterren ‘Baby One More Time’ en ‘Till The World Ends’, nummers van Britney, terwijl haar moeder enthousiast meeklapte in het publiek. Ook Britney klapt, maar zij is duidelijk véél minder blij met de performance. “Deze curatele heeft mijn dromen verpest”, besluit ze.

Ze heeft het ook over de veelbesproken video’s waarin ze in haar huiskamer danst. Sommige critici, maar ook fans, zagen dat als een teken dat ze niet mentaal stabiel was. Zulke uitspraken maken Britney duidelijk erg kwaad. “Over die video’s: ik ga niet snel nog op een podium staan, zo lang mijn vader nog mag beslissen wat ik doe, zeg of denk. Dat heb ik de voorbije 13 jaar al gedaan. Ik dans dan liever in mijn woonkamer.” De zangeres wil dus niet meer optreden zo lang de curatele nog van kracht is. “Ik moest ook altijd maar hetzelfde doen. Remixen van mijn oude nummers. Ze weigerden om mijn nieuwe muziek in shows te steken, voor mijn fans. Dus ik stop ermee!”

Tot slot had de zangeres het over de vele documentaires die over haar gemaakt werden, zoals ‘Framing Britney Spears’. “Ik vond het niet fijn dat documentaires gênante momenten uit mijn verleden opnieuw oprakelden. Ik heb me lang geleden al over al die dingen heen gezet.”

“En ja, ik geloof nog in sprookjeseindes”, bijt de zangeres van zich af. “Want hoop is alles wat ik heb op dit moment. Als je dat raar vindt, laat me dan gewoon met rust. Ik ga nu een sprookje lezen. En oh ja, als je me niet graag ziet dansen in video’s, ga dan een boek lezen!”

De berichten komen er nadat Britney eindelijk toestemming kreeg om een eigen advocaat onder de arm te nemen en haar vader aan te klagen. Ze beschuldigt de man van misbruik van de curatele, en hoopt haar vrijheid terug te krijgen. Ze gebruikte deze week ook voor het eerst zelf de hashtag #FreeBritney.

