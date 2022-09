Britney Spears ziet af nu ze geen contact meer heeft met haar zonen: “Het voelt alsof een deel van mij is gestorven”

BV Metejoor eert Remco Evenepoel met nieuwe versie van ‘Dit is wat mijn mama zei’

Metejoor maakt een nieuwe versie van ‘Dit is wat mijn mama zei’ voor Vuelta-winnaar Remco Evenepoel (22). Afgelopen week onthulde Remco’s vader, Patrick Evenepoel (54), nog aan JOE dat Metejoors nummer het enige lied is dat zijn zoon tot rust kan brengen. Het is vooral de zin ‘Wees niet bang, je mag fouten maken’, die de renner aanspreekt. Daarom maakte de zanger nu een nieuwe versie van het lied, vol lof voor de renner: ‘Dit is wat jouw mama zei.’ Metejoor bracht nummer vanmorgen in de Ochtendshow op JOE bij Sven Ornelis en Anke Bunckinx.

