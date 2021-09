Britney Spears wil bewindvoering van haar vader zo snel mogelijk beëindigen: “Zodat ze de prenup kan opstellen”

In juni vertelde Britney Spears tijdens een pakkende getuigenis in de rechtbank voor het eerst hoezeer ze leed onder de bewindvoering waar ze al sinds 2008 onder staat. Sindsdien zijn de gebeurtenissen in een stroomversnelling gekomen. Niet alleen huurde ze een nieuwe advocaat in die meteen de papieren indiende om haar vader te laten afzetten als bewindvoerder, maar papa Jamie zelf gaf na lang tegenpruttelen ook toe. Twee weken geleden kondigde hij plots aan dat hij akkoord was om z'n taken neer te leggen, al waarschuwde hij dat het een tijdje zou duren om alle lopende zaken af te handelen. “Als mevrouw Spears de bewindvoering wil beëindigen en ze gelooft dat ze haar eigen leven in handen kan nemen, dan vindt meneer Spears dat ze daartoe de kans moet krijgen", klonk het in de rechtbankdocumenten.

Maar Britney zelf wil liefst zo snel mogelijk van haar vader af. “Zoals we voordien ook al gezegd hebben, is het leven van Britney Spears belangrijk. Haar welzijn is belangrijk”, laat haar advocaat weten. “En gezien de omstandigheden telt élke dag. Want elke dag dat meneer Spears zich nog krampachtig vastklampt aan zijn functie, is een dag vol leed en schade voor zijn dochter. En dat kan vermeden worden door een onmiddellijke schorsing."

Huwelijkscontract

Er is nog een reden waarom Britney zo snel mogelijk de bewindvoering wil beëindigen: haar aanstaande huwelijk met Sam Asghari. “Bij alle redenen voor waarom een onmiddellijke schorsing aangewezen is, kunnen we nu een nieuwe, essentiële reden toevoegen. Mevrouw Spears is verloofd", klinkt het in de documenten. “Met haar toestemming - en volgens haar instructies - willen mevrouw Spears en haar advocaat op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht om een huwelijkscontract te laten opstellen. Voor de onderhandelingen over die overeenkomst zal er gecommuniceerd en samengewerkt moeten worden met de bewindvoerder van haar landgoed, maar - zoals al uitgebreid belicht is - de relatie tussen mevrouw Spears en haar bewindvoerder is beschadigd. Zijn betrokkenheid zou de mogelijkheid om een contract op te stellen dat in haar beste belang is, danig ondermijnen.

Op 29 september komen alle partijen opnieuw bij elkaar in de rechtbank.

