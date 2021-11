Britney Spears viert einde bewindvoering met glaasje champagne: “In de zevende hemel”

“Wat een geweldig weekend. Ik had de hele tijd het gevoel dat ik in de zevende hemel zat”, klinkt het enthousiast op de sociale media van Britney Spears. Die kreeg afgelopen vrijdag te horen dat de bewindvoering waar ze al dertien jaar onder staat, per direct werd opgeheven. En dat heeft ze op passende manier gevierd: “Ik heb m’n eerste glas champagne gedronken in het mooiste restaurant dat ik ooit heb gezien”, vervolgt de zangeres. “De komende twee maanden vier ik mijn vrijheid en mijn verjaardag (op 2 december, red.). Ik bedoel: na 13 jaar... Ik heb nu wel lang genoeg gewacht.”

Dank aan advocaat

Britney richt ook een dankwoordje aan haar nieuwe advocaat, Mathew Rosengart, die de opheffing bewerkstelligde. Daarvoor had ze een advocaat die door de bewindvoering was aangeduid. De man deed er volgens Britney niet echt veel aan om de bewindvoering te laten opheffen. Daarom pleitte ze in juni om de bewindvoering stop te zetten, om een andere advocaat te krijgen en om haar vader - die een van de bewindvoerders was - te laten ontslaan. “Ik ben zo blij dat mijn advocaat Mathew Rosengart op het juiste moment in m’n leven kwam”, zegt ze. “Hij heeft mijn leven echt veranderd. Ik ben hem daar eeuwig dankbaar voor. Wat een plezier om te zien hoeveel mensen mijn overwinning vierden. Ik hou zoveel van mijn fans. Bedankt!”

Misbruik van rol

Eind september al had de rechter beslist dat Spears’ vader Jamie afgezet werd als bewindvoerder en in diens plaats was een vervanger aangewezen. Na problemen in het privéleven en de muziekcarrière van de zangeres had ze mentale problemen gekregen die breed werden uitgesmeerd in de populaire pers. Haar vader vroeg en verkreeg daarom in 2008 de voogdij over zijn dochter. Jamie Spears zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop der tijd echter misbruikt hebben. De zangeres mocht nergens meer alleen naartoe, had geen beschikking meer over haar bankrekening en was verplicht een spiraaltje te dragen terwijl ze een grote kinderwens zou hebben.