Britney Spears toont bruidssluier op Instagram: “En mijn boek komt er eind dit jaar aan”

CelebritiesDat Britney Spears (40) verloofd is, is al lang geen geheim meer. Hoe haar bruidsjurk er gaat uitzien, wél. Op sociale media heeft ze nu een tipje van de sluier - letterlijk - opgelicht.

Eigenlijk wilde ze haar nieuwe huisdier voorstellen: de kat Wendy. Maar de aandacht ging vooral naar het stuk stof waarin het beestje zat. “Ja, dit is de sluier van mijn bruidsjurk”, verklapte de zangeres. Ze verloofde zich in september met haar vriend, Sam Asghari. De voorbereidingen van hun huwelijk zijn alvast in volle gang.

Maar Britney heeft nog iets op de planning staan: een eigen boek. In een uitgebreid bericht bij de foto van Wendy vertelde ze dat ze veel te lang haar mond heeft moeten houden. “Ik sprak echt nooit toen ik jonger was", zei ze. “Misschien ligt het aan hoe ik ben opgevoed. Bij ons was het de traditie dat je niet tegen volwassenen sprak, tenzij ze tegen jou spraken. Ik was extreem respectvol: ja mevrouw, nee mevrouw. Ik denk eerlijk gezegd dat ik té beleefd was. Misschien is dat de reden waarom er bijna mijn hele leven van mij geprofiteerd is.”

Non

Ze noemde zichzelf dan ook een “non” tijdens de bewindvoering. “Beeld je in dat je je hele leven te horen krijgt dat je stil moet zijn. Ik wil open zijn, maar wanneer ik me zo gedroeg, keken ze me aan alsof ik gek was. Zelfs tijdens shows voor honderden mensen praatten ze nog fluisterend tegen me. Ik zweer het je: ik wilde schreeuwen. Ik had zoveel dingen waar ik het over wilde hebben, maar er werd me altijd verteld dat ik mijn mond moest houden.” Ze vervolgde: “Toen ik me vragen begon te stellen, antwoordden ze kil en snel: ‘Je weet wat we je kunnen aandoen als je dit volhoudt’.”

“Ik kon niet praten tot het voorbij was”, vertelde ze. Dat anderen, waaronder haar zus Jamie Lynn, in haar plaats naar buiten kwamen met biografieën en documentaires, maakte haar kwaad. Maar ze is wel van plan om nu haar eigen verhaal te gaan vertellen in een eigen boek. “Dat komt uit aan het einde van het jaar.” En haar boek zal een schokgolf veroorzaken, zegt ze. “Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK