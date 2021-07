Britney Spears stuurt doos met cadeautjes op naar de kinderen van haar zus Jamie Lynn

Op haar Instagramaccount liet Jamie Lynn zien dat ze afgelopen weekend een doos met cadeautjes ontvangen had van haar zus. Natuurlijk waren de pakjes in kwestie niet voor haar, maar wel voor haar twee kinderen Maddie Briann (13) en Ivey Joan (3). “Niets leuker dan thuiskomen en een volle doos met cadeautjes aantreffen”, klinkt het bij de foto. Daarnaast liet Jamie Lynn nog weten dat Britney de spullen speciaal voor haar kinderen gekocht had. Zij is immers tante van de twee meisjes.

Hard te verduren

Jamie Lynn kreeg het de afgelopen weken hard te verduren op sociale media, maar haar bericht van afgelopen weekend maakt duidelijk dat ze nog steeds erg close is met haar zus. Eerder maakte Jamie Lynn ook al duidelijk dat ze haar zus altijd al gesteund heeft. “Ik ben haar zus en ik wil alleen maar dat ze gelukkig is. Hoe ze haar geluk wil invullen, is haar eigen keuze”, klonk het een tijdje geleden op haar Instagramaccount. Daarnaast maakte ze nog aan haar volgers duidelijk dat ze zich bewust nooit uitgesproken heeft over de hele curatele. “Het was mijn plaats niet”, klonk het toen. Het is pas nu haar zus Britney in de rechtbank haar versie van het verhaal verteld heeft, dat haar zus af en toe reageert op de situatie.