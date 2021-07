Britney Spears reageert persoonlijk op bewindvoering (en spreekt voor het eerst zélf van #FreeBritney)

“Het gaat de goede kant op mensen, het gaat de goede kant op. Vanaf nu heb ik echte representatie en daar ben ik ontzettend dankbaar voor, ik voel me gezegend. Heel veel dank aan al mijn fans die me steunen. Jullie hebben geen idee wat dat voor mij betekent. God bless you all!”, aldus Britney, die daarbij een opvallend filmpje deelde met haar volgers. Op die beelden is te zien hoe de zangeres radslagen van vreugde maakt in haar tuin en aan het paardrijden is. En ook Britneys vriend Sam Asghari liet via sociale media van zich horen: hij postte een zwart-witfoto van een leeuwin, die Britney en haar kracht symboliseert.

Haar trouwe fans reageren verheugd op zowel Britneys als Sams post. “Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel, betere tijden komen eraan. Nog even volhouden Britney, je bent bijna bij je vrijheid,” schrijft een volger. Een ander zegt: “Dat je je eigen advocaat mag aanstellen is een enorme overwinning. Ik ben opgetogen over wat er nog gaat komen, met deze topadvocaat aan je zijde. Ik ben zo blij voor je Britney! Blijf sterk en houd vol, vandaag zijn er belangrijke stappen gezet.”

‘Britney is zeer opgetogen’

Ondertussen is Britney naar verluidt “zeer opgetogen” over haar toekomst, nu rechter Brenda Penny er mee in heeft gestemd dat de zangeres haar eigen advocaat mag aanstellen, in plaats van een via het curatorschap toegewezen advocaat. Mathew Rosengart, een bekende Hollywood raadsman, gaat de popster vanaf nu bijstaan en heeft al gezegd keihard voor haar te gaan knokken. Dit meldt E! News. “Het gaat heel goed met Britney, ze heeft voor het eerst in jaren het gevoel dat haar vrijheid binnen bereik ligt”, klinkt het. “Wat ze het liefst wilde was een eigen advocaat, die ze kan vertrouwen en daadwerkelijk voor haar strijdt. Haar grote doel is om het curatorschap te beëindigen en met Rosengart aan boord lijken die kansen nu ineens heel reëel geworden.

De volgende zitting over Britneys curatorschap vindt plaats op 29 september.

