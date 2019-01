Britney Spears legt carrière stil wegens familie-omstandigheden Redactie

04 januari 2019

19u48

Bron: AD.nl 3 Showbizz Britney Spears legt haar carrière voor onbepaalde tijd stil. De 37-jarige hitzangeres maakte vandaag bekend dat ze zich de komende tijd op haar familie wil richten. De concertreeks Britney: Domination, die de popprinses in Las Vegas zou geven, gaat niet door.

Britney maakt haar agenda leeg om haar vader bij te staan, die met gezondheidsproblemen kampt. “Een paar maanden geleden belandde mijn vader in het ziekenhuis en is hij bijna overleden", liet Britney weten via social media. ,”We zijn allemaal zo dankbaar dat hij het heeft overleefd, maar hij heeft nog een lange weg te gaan. Ik heb de moeilijke beslissing moeten nemen mij nu volledig op mijn familie te focussen." Wat Jamie Spears mankeert, laat Britney in het midden.

De zangeres liet weten dat ze het moeilijk vindt voorlopig niet op te treden. ”Ik keek uit naar deze show en om jullie te zien, dit breekt mijn hart. Maar het is belangrijk je familie altijd op de eerste plaats te zetten. En dit is het besluit dat ik moest nemen."

Britney heeft een speciale band met haar vader Jamie, stelt ze in een officiële verklaring op haar website. “Ik wil er graag zijn voor mijn familie, zoals zij er ook altijd is geweest voor mij." Jamie stond zijn oudste dochter onder meer bij na haar beruchte zenuwinzinking in 2007 en was jarenlang haar financieel bewindvoerder.

“Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor het eventuele ongemak dat dit veroorzaakt", stelt Britney in de verklaring, die vergezeld gaat van een jeugdfoto van de zangeres met haar ouders. “Ik kijk uit naar de tijd dat ik weer op het podium sta en voor jullie kan optreden."