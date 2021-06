Britney Spears laat nu ook op sociale media van zich horen: “Het spijt me dat ik deed alsof alles oké was”

CelebritiesBritney Spears (39) is duidelijk niet langer van plan om haar gedachten voor zich te houden. Gisteren sprak ze zich in de rechtbank al uit over de bewindvoering van haar vader en nu laat de zangeres ook van zich horen op sociale media. In een zeer uitgebreide post excuseert Spears zich nu bij haar volgers.

“Ik wil jullie een geheimpje vertellen. Ik geloof dat wij als mensen maar al te graag in een sprookjesverhaal wil leven en door de foto’s die ik de afgelopen jaren gedeeld heb, leek mijn leven inderdaad fantastisch”, klinkt op het Instagramaccount van de zangeres. Iets dat ze naar eigen zeggen doorgekregen heeft van haar moeder, Lynn Spears. “Ongeacht wat voor een dag ze had: voor mijn welzijn en voor dat van mijn familie deed ze altijd alsof alles in orde was.”

Beter gevoel

Voor Britney zelf was het alvast belangrijk om dit onderwerp aan te kaarten, want ze wil niet dat mensen denken dat haar leven perfect is terwijl dat absoluut niet het geval is. “Als je de afgelopen week het nieuws gevolgd hebt, dan weet je dat ik gelijk heb. Ik wil mij dan ook verontschuldigen voor mijn online gedrag van de voorbije twee jaar. Uit schaamte kon ik jullie niet vertellen wat er echt aan de hand was.” Daarnaast geeft de zangeres wel mee dat het haar geholpen heeft om te doen alsof. “Instagram gaf mij een beter gevoel ondanks wat er allemaal speelde in mijn persoonlijk leven.”

Dat Britney Spears inderdaad niet bepaald gelukkig is, bleek uit haar emotionele getuigenis in de rechtbank. Zo vertelde de zangeres onder meer dat ze weer zelf beslissingen wil nemen en dat ze de afgelopen jaren vreselijk behandeld is. Het statement van de 39-jarige popster ging alvast niet onopgemerkt voorbij. In de uren na de hoorzitting reageerden tal van andere celebs en fans op haar getuigenis, maar ook Lynne Spears, de moeder van Britney, heeft zich ondertussen uitgesproken over de zaak. Haar advocaat laat bijvoorbeeld weten dat ze hoopt dat de rechter zal luisteren naar het verzoek van haar dochter.

Daarnaast hebben een aantal mensen nog hun excuses aangeboden aan Britney. Het gaat onder meer om de Amerikaanse blogger Perez Hilton. In een interview met Sky News laat hij nu weten dat hij zich schaamt over alle dingen die hij in het verleden gezegd of geschreven heeft over de zangeres. En ook Piers Morgan, die zowat over alles een mening heeft, heeft zich uitgesproken over de hele heisa. Ook hij vraagt aan de rechter om de bewindvoering van haar vader te beëindigen. Verder noemde hij de curatele nog “een moderne vorm van slavernij.”

