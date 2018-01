Britney Spears keert terug naar Las Vegas TC

12u49 0 EPA Showbizz De popster beëindigde pas een residency van vier jaar in het Planet Hollywood Resort & Casino. Nu gaat ze in een concurrerende zaal aan de slag.

Verrassing alom. Amper enkele weken nadat zangeres Britney Spears haar vierjarig contract in Las Vegas afrondde, zou ze alweer een contract getekend hebben om opnieuw voor een lange periode in de gokstad te gaan werken. Britney gaf de voorbije vier jaar concerten in het Planet Hollywood Resort & Casino. Een groot succes waarbij ze steevast voor een uitverkochte zaal stond te zingen. Maar Britney gaf na het afwerken van dat contract aan dat ze opnieuw toe was aan iets nieuws. Beetje vakantie nemen, nieuwe muziek maken, een wereldtournee afwerken... Dat soort dingen. Maar nu zou ze daar reeds op teruggekomen zijn. "Ze mist Las Vegas al", klinkt het. "Ze wil eigenlijk nu al terug". En omdat Sin City haar blijkbaar ook niet kan missen, kreeg ze meteen een voorstel. Deze keer van het Park Theater waar Lady Gaga later dit jaar haar residency zal afwerken. "Die relatief nieuwe concertzaal wil concurreren met de grote spelers in de stad", klinkt het. "Met Britney op het podium moet dat lukken. Zij bewees de afgelopen vier jaar al dat ze het grote publiek naar haar concerten kan lokken. Park Theater hoopt dat ze dat nu opnieuw zal doen." Britney zou nog voor het einde van het jaar opnieuw in Las Vegas optreden.