Britney Spears is back: nieuwe single ‘Hold Me Closer’ met Elton John is vanaf vandaag te beluisteren

MUZIEKVanaf vandaag kan je luisteren naar ‘Hold Me Closer’, een samenwerking van Britney Spears (40) en Elton John (75). Het duet is een verrassende en vernieuwde versie van ‘Tiny Dancer’, een monsterhit van de zanger, uit 1971. Het nummer is Spears’ eerste nieuwe muziekrelease in twee jaar.

Hoewel het refrein natuurlijk onmiskenbaar is, is het nummer volledig getransformeerd tot een luchtig en dansbaar popnummer. Het duet van Britney Spears en Elton John werd opgenomen in een studio in Beverly Hills, met de hulp van Grammy-winnaar en producer Andrew Watt. Hij werkte eerder al met grote kleppers, zoals Miley Cyrus, Justin Bieber, Pearl Jam en Ozzy Osbourne. ‘Hold Me Closer’ is een ideaal vervolg op Elton Johns gelijkaardige heruitvinding van ‘Cold Heart’ met Dua Lipa, de hitsingle die afgelopen zomer werd uitgebracht en op zijn album ‘Lockdown Sessions’ staat.

‘Tiny Dancer’ werd oorspronkelijk uitgebracht in 1971 en was destijds een kleine hit in de Verenigde Staten en Europa. Maar het lied brak pas echt uit toen het te zien was in een scène in de film ‘Almost Famous’ van Cameron Crowe uit 2000, een semi-autobiografische hervertelling van zijn ervaringen als jonge rockschrijver in de vroege jaren 70.

Eind juli werd al gefluisterd over de samenwerking tussen Spears en de Brit. Volgens een bron uit de muziekwereld was het duet een idee van Elton. “Britney is een grote fan van hem. Het resultaat van hun samenwerking klinkt alvast geweldig. Met dank ook aan de gerenommeerde producer Andrew Watt, die alles in goede banen heeft geleid”, klonk het toen. Op 8 augustus werden de geruchten bevestigd door het duo. Vorige week verschenen er al enkele stukjes van ‘Hold Me Closer’ op sociale media. Iets waar talloze fans van de Amerikaanse popster niet blij mee waren. “Dit is niet oké, Britney werkt zo hard” en “Verwijder dit” klonk het massaal. Het account in kwestie gaf uiteindelijk toe aan alle kritiek en verwijderde de muziekfragmenten.

Eerder deze week was Elton John te gast bij ‘La Guerite’, een exclusief restaurant in Cannes. Daar lichtte hij al een tipje van de sluier op en bracht hij zijn nieuwste samenwerking met Britney. Na het optreden deelde hij de video op Instagram en die eerste reacties waren alvast lovend. Onder de post verschenen laaiend enthousiaste emoji’s en reacties als: “Dit wordt een nummer één.”

Het is voor Britney Spears de eerste keer dat ze muziek uitbrengt sinds ze niet langer onder bewindvoering staat van haar vader. Terwijl ze van 2008 tot 2021 onder het curatorschap van haar vader leefde, maakte de popster nieuwe muziek en ging ze op wereldtournee. Haar laatste album, ‘Glory', kwam uit in 2016. In december 2020 volgde de deluxe-editie van ‘Glory’, met nieuwe nummers zoals ‘Swimming In The Stars’ en ‘Matches’, een samenwerking met de Backstreet Boys. Ze sloot de deluxeplaat af met drie remixes van het nummer ‘Mood Ring’. Toen ze voor de rechtbank getuigde, beweerde de Amerikaanse zangeres dat ze werd gedwongen om te werken. Veel fans vroegen zich daarom af om de Spears nog zou willen terugkeren naar de studio. ‘Hold Me Closer’ beantwoordt positief op die vraag.

