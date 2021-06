Britney Spears haalt uit naar pers en fans: “Laat mij met rust wanneer ik op vakantie ben”

In een filmpje op Instagram verduidelijkt de zangeres dat ze niet kan lachen met de overdreven aandacht die ze krijgt van paparazzi. Britney is op dit moment op vakantie op Maui met haar vriend, en daar wordt ze lastiggevallen door pers én fans. ‘Dingen die je wel en niet mag doen als je een fotograaf, fan, of eender wie in mijn nabijheid bent’, titelt de video. “Het is hier om gek van te worden”, schrijft ze erbij. “De paparazzi weten waar ik ben en dat is écht niet leuk. Het is moeilijk om ergens naartoe te gaan, omdat er steeds idioten opduiken die een foto van mij willen nemen.”