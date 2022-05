Britney Spears haalt uit naar haar vader: “Hij zorgde ervoor dat ik me lelijk voelde”

“Toen ik 13 was voelde ik me eigenlijk best mooi. Ik denk dat mijn rebelse dagen een gevolg waren van het feit dat ik altijd perfect en mooi moest zijn", schrijft Britney Spears op Instagram bij een oude foto. “Toen zocht ik de extremen op en werd ik wild en ondeugend. Maar zelfs in die rebelse dagen voelde ik nog altijd erg sexy.” Maar dat veranderde toen ze onder bewindvoering stond. “Wat me heel veel pijn heeft gedaan, is dat me altijd gezegd werd dat ik dik was en nooit goed genoeg”, zegt de zangeres. “Mijn vader gaf me altijd het gevoel dat ik beter mijn best moest doen. Hij ruïneerde de diepe kern van mijn bestaan, die ervoor zorgde dat ik me mooi voelde toen ik 13 was. Mijn zelfvertrouwen, mijn branie, mijn innerlijke dialoog. En ja, zelfs mijn seksleven.”