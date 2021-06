Britney Spears getuigt vandaag zelf in de rechtbank: “Ze mag niet eens de kleur van haar eigen kasten kiezen”

CelebritiesHet is een belangrijke dag voor Britney Spears (39). De zangeres spreekt zich vandaag voor de rechtbank uit over de bewindvoering van haar vader Jamie, die sinds haar mentale inzinking in 2008 de touwtjes in handen heeft wat betreft haar financiële en persoonlijke beslissingen.

Sam Asghari, de vriend van Britney Spears, is al weken bezig om haar volledig voor te bereiden voor de rechtszaak waarin ze woensdag haar zegje gaat doen. “Sam is haar steunpilaar, op hem kan ze echt leunen. Hij geeft haar zelfvertrouwen en verzekert haar dat alles goed zal komen. Sam volgt de #FreeBritney-beweging al geruime tijd en vertelt haar dagelijks dat haar fans van haar houden. Hij is ervan overtuigd dat ze er goed aan doet om na 13 jaar eindelijk haar kant van het verhaal te vertellen”, aldus een bron.

Spears verschijnt woensdag virtueel voor de rechtbank, iets waarvoor de zangeres behoorlijk gespannen is. “Ja, ze is zenuwachtig, maar ze denkt goed voorbereid te zijn. Mensen zien haar in principe als een superster die precies bepaalt wat er gebeurt, maar het tegendeel is waar. Ze is eigenlijk een heel verlegen persoon, die zich ontpopt als ze in haar rol van popster kruipt. Voor een rechter verschijnen is iets waar ze nooit mee te maken gehad heeft op deze manier, dus natuurlijk wordt ze daar nerveus van.” Volgens de bron zou het voor Britney ‘heel belangrijk zijn om haar stem nu te laten horen’. Iets waarmee haar vriend Sam, die fitnesstrainer is, het eens is. In februari noemde hij Jamie op sociale media ‘een ontzettende klootzak’, omdat die zijn dochter niet goed zou behandelen.

Keukenkastjes

Jamie Spears, de vader van de zangeres, houdt dan weer vol dat Britney zijn hulp nodig heeft. Zijn bewindvoering gaat volgens ingewijden zo ver, dat hij zelfs bepaalde welke kleur de keukenkastjes van zijn dochter moesten hebben. Uit een rapport, dat nu pas is opgedoken, blijkt inderdaad dat de ‘Toxic’-zangeres niet eens de kleur van haar eigen keukenkastjes mocht kiezen. Vermoedelijk heeft de popster aan haar vader gevraagd om haar kasten opnieuw te schilderen, maar weigerde hij om in te gaan op haar vraag omdat hij het te duur vond.

En er is ondertussen nog meer opgedoken uit verschillende rechtbankdocumenten. Zo is het duidelijk dat de zangeres al jaren in stilte terugvecht tegen Jamie. In het verleden vertelde Britney Spears bijvoorbeeld dat haar vader geobsedeerd was door haar en dat hij elk aspect uit haar leven wilde controleren. Ze mocht bijvoorbeeld niet eens nieuwe vrienden maken zonder zijn toestemming. In 2016 vertelde de popzangeres dan weer dat ze absoluut niet blij was met hoe haar leven er destijds uitzag. Britney, die toen net haar negende studioalbum uitgebracht had en meer dan 50 optredens in Las Vegas achter de rug had, had continu security om haar heen. Daarnaast moest ze wekelijks een drugstest afnemen en werd haar kredietkaart in beslag genomen door haar assistente of door iemand van haar beveiligingsteam.

Opgenomen onder dwang

Verder heeft de zangeres tijdens een gesloten hoorzitting in de lente van 2016 een statement voorgelezen. Daarin vertelde ze dat ze onder dwang naar een instelling moest. Naar eigen zeggen was het een straf omdat ze tijdens een repetitie voor zichzelf was opgekomen. Drie jaar geleden, in 2019, verklaarde de zangeres ook dat ze gedwongen werd om op te treden. En ook de moeder van Britney Spears deed tijdens een publieke hoorzitting al een opvallende uitspraak. Volgens haar had haar dochter een ongezonde relatie met haar vader. Lynne Spears vertelde verder ook nog dat Jamie zijn dochter in het verleden vergeleek met een racepaard. “En zo moet ze ook behandeld worden”, klonk het onder meer.

Ook zou Britney, die op papier miljoenen bezit, ‘slechts’ een wekelijkse toelage van 1.675 euro krijgen van haar vader. Zelf zou hij maandelijks meer op zijn rekening krijgen en dat terwijl zijn dochter als zangeres het werk doet. Volgens een onderzoeksjournalist van The New York Times zou de zangeres jaren geleden al haar beklag gedaan hebben over het feit ‘dat er misbruik van haar werd gemaakt’. “Ze had het gevoel dat zij degene was die het geld in het laatje bracht en iedereen om haar heen daarvan profiteerde”, aldus een bron.

Volgens de journalist wil Britney nu van haar vader af, omdat hij zich obsessief zou gedragen ten opzichte van haar. “Hij heeft veel te veel macht en veel te veel zeggenschap. Ik heb niets meer over mijn eigen leven te zeggen, ik ben volledig afhankelijk.” De zangeres ging uiteindelijk akkoord met een gedeeld curatorschap tussen Jamie en haar zorgmanager Jodi Montgomery, om daar vervolgens de financiële instelling Bessemer Trust aan toe te voegen. Of daar vandaag eindelijk verandering in komt, is nog even afwachten.

LEES OOK: