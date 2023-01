Britney Spears geeft bizarre reactie na heisa in restaurant in Los Angeles: “Ik had honger en zin in pasta”

Met een kattenfilter en een spaghetti-emoji praat Britney Spears op Instagram over het restaurantbezoek dat gefilmd werd. “Wat als ik van de ene tafel op de andere had gesprongen in de video en terwijl de pasta at. Zou dat niet sexy zijn geweest?”, vertelt de zangeres in de video. Eerder gaf ze al aan dat de media gehypet was omdat ze een beetje dronken was. Ook Sam Asghari reageerde op het vooral. “Mensen dachten dat ik was vertrokken, maar dat was niet zo. Ik was gewoon de auto gaan halen” vertelt hij. “Als je wilt eten en mensen zitten te filmen, is dat gewoon respectloos. Britney raakt daar gefrustreerd door.”