Britney Spears en Sam Asghari vragen contactverbod aan tegen Jason Alexander

Extra borgsom

Britneys advocaat, Matthew Rosengart, liet alvast weten dat hij vastbesloten is om Alexander te laten vervolgen. “En hopelijk wordt hij ook veroordeeld, zoals het hoort”, liet Rosengart weten. “Dit was een schandalige inbreuk op de beveiliging, waar ik razend om ben, maar gelukkig is Britney veilig, en ze was een prachtige en gelukkige bruid.”

55 uur getrouwd

Britney en Jason kennen elkaar al sinds hun jeugd en trouwden in 2004 in ‘een dolle bui’ in Las Vegas. Het huwelijk werd kort daarna ongeldig verklaard - 55 uur later om precies te zijn -, maar de liefde is bij Jason nooit helemaal bekoeld, zo blijkt. Zo was hij aanwezig bij de ‘Free Britney’-bijeenkomst bij de rechtbank in Los Angeles in augustus 2020 en vertelde hij nog regelmatig contact te hebben met haar. Dat contact is echter nooit bevestigd vanuit het kamp van Spears. Wel liet de familie van de zangeres eerder al weten dat ze zich morgen maakt over het onstabiele gedrag van Alexander.