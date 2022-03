Britney Spears eist gerechtigheid: “Ze zijn er allemaal mee weggekomen”

“Het einde van de bewindvoering was enorm belangrijk”, geeft Britney Spears toe op Instagram. Maar hoe blij ze ook is dat haar bewindvoering in november 2021 na dertien jaar beëindigd werd, toch stoort het haar dat de schuldigen (nog) niet gestraft werden. “Komaan, was dat het? Ze zijn er allemaal mee weggekomen”, klinkt het verontwaardigd. “Ik ben hier nog niet klaar mee. Ik wil gerechtigheid en ik ga niet stoppen tot er iets gebeurt met de mensen die mij pijn hebben gedaan.”

Marionet

In hetzelfde bericht legt de zangeres uit hoe slecht ze behandeld werd. Ze beschrijft hoe ze zeven dagen per week moest werken, van 8 uur ‘s morgens tot 18 uur ‘s avonds, zonder vrije dagen. Hoe ze niet alleen in bad mocht en hoe mensen toekeken terwijl ze zich omkleedde. Hoe ze gedrogeerd werd. “Dat overkwam me vier maanden lang nadat ik dertien verdomde jaren voor mijn vader en mijn familie had gewerkt”, zegt ze. “Ik heb álles gegeven toen ik werkte, enkel en alleen om letterlijk weggegooid te worden. Ik was niets meer dan een marionet voor mijn familie. Het publiek zag enkel hoe ik optrad en deed wat me gezegd werd. Maar het was erger dan dat, want het werd goedgekeurd en aanvaard door de mensen waar ik het meest van hield.”

Einde bewindvoering

Over welke vier maanden het precies ging, specifieerde Britney niet. Vermoedelijk verwijst ze daarmee naar een tournee die ze in 2018 moest doen. “Ik werd daartoe gedwongen”, vertelde ze in de rechtbank. “Mijn management zei dat als ik die tournee niet zou doen, dat ik dan een advocaat moest zoeken. En dat ze me zouden aanklagen als ik het niet deed.”

In november 2021 kwam er na dertien jaar een einde aan de bewindvoering over Britney Spears. Haar vader Jamie, die al die jaren de touwtjes in handen had, moest toen een stap terug doen. Op dit moment loopt er wel nog een onderzoek naar de manier waarop hij zijn dochter behandelde.

