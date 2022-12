Britney Spears deelt (opnieuw) uitdagende beelden: “Uiten van mijn vrijheid voelde nog nooit zo goed”

TV STREAMING­TIP. ‘Pinocchio’, de fantasie­vol­le variant van Pinokkio

“Geen enkel verhaal heeft mijn werk zó hard beïnvloed als dat van Pinokkio.” Aan het woord is Guillermo del Toro. Oscarwinnaar en sinds zijn ‘The Shape of Water’ één van de meest gerespecteerde filmmakers in Hollywood. Groot was zijn vreugde toen hij in 2008 aankondigde dat hij eindelijk aan zijn project ‘Pinocchio’ kon beginnen.

12 december