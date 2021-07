Britney Spears deelt opnieuw cryptische boodschap op Instagram: “Geen goed idee om nog naar bepaalde mensen te luisteren”

CelebritiesJarenlang heeft ze gezwegen, maar na haar emotionele getuigenis in de rechtbank is Britney Spears (39) een echte spraakwaterval geworden. In de afgelopen weken deelde de zangeres al verschillende cryptische berichten op Instagram en dat is ook vandaag niet anders.

In een nieuw bericht op haar Instagramaccount vraagt de zangeres aan haar volgers wat zij doen om hun dromen waar te maken. “Ik vraag het mij gewoon af, want op dit punt weet ik niet of het nog een goed idee is om nog naar bepaalde mensen te luisteren”, klinkt het openhartig in het onderschrift. Daarnaast liet Britney in hetzelfde bericht ook nog weten dat ze voor het eerst nog eens alleen met haar auto gereden heeft.

Britney, die momenteel alles op alles zet om de bewindvoering van haar vader Jamie Spears te beëindigen, had het verder ook nog kort over haar toekomstplannen. Zo wil de ‘Toxic’-zangeres in de toekomst graag meer reizen en als het even kan, wil ze dat graag doen met haar jeugdidool Cher. Daarnaast maakte ze ook nog duidelijk dat ze droomt van buikspieren zoals die van Jennifer Lopez. Op het einde van haar bericht maakte de popzangeres ook nog een korte verwijzing naar het het sprookje van Assepoester. “Dit ben ik nogmaals met hoop, liefde en goede bedoelingen… en ik ben trouwens van plan om naar het bal te gaan wanneer ik mijn huis weer op orde heb.”

(Lees verder onder de foto.)

Kritiek voor Jamie Lynn

Ondertussen krijgt Jamie Lynn, de zus van Britney, weer heel wat kritiek op sociale media. In 2015 schreef de 30-jarige Jamie Lynn namelijk het volgende op Twitter: “Wij hebben nog een huis in Destin, Florida. Ik nodig ook regelmatig mensen uit in ons huis.” Dat de zus van Britney de woorden ‘wij’ en ‘ons’ gebruikt in de tweet vinden volgers van de zogenaamde #FreeBritney-community alvast niet kunnen. Volgens enkele volgers van de popzangeres doet Jamie Lynn namelijk of het huis deels van haar is, maar in werkelijkheid is Britney Spears de enige wettelijke eigenaar van het pand.

De ‘Toxic’-zangeres kocht het pand in 2001 toen ze amper 20 jaar oud was en dat voor 920.000 dollar (781.000 euro). Het appartement in kwestie heeft in totaal drie slaapkamers, drie badkamers en een ruim balkon.

