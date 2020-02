Brihang toch béétje gewonnen op MIA’s: “Ik word papa” LV

07 februari 2020

11u09 1 Showbizz De West-Vlaamse rapper Brihang greep donderdagavond naast al zijn 6 nominaties op de MIA’s, maar hij is toch een beetje een winnaar. “Misschien ben ik vanavond wel een beetje Zwangere Brihang.”

Na afloop van de MIA’s sprak Michèle Cuvelier met Brihang op Studio Brussel. Heel erg teleurgesteld was de rapper niet, want hij had groot nieuws. “Ik kan eindelijk met pensioen gaan. Mijn vriendin is in verwachting!” Of hij er klaar voor is om papa te worden? “Ik weet niet of je er ooit volledig klaar voor kan zijn, voor het vaderschap. Maar eigenlijk ben ik vanavond dus ook een beetje gewonnen, toch?”

Brihang zei op de rode loper van de MIA’s al lachend dat hij geen award zou winnen. “Ik ben eerlijk, ik ga er niet van uit. Ik sta hier tegenover zoveel andere talenten, zoals Niels Destadsbader, Regi en Lost Frequencies”, sprak Boudy Verleye, zoals de West-Vlaamse artiest echt heet. “Het feit dat ik zes keer genomineerd ben, vind ik al een zeer mooi compliment. Het is een teken dat hiphop in Vlaanderen aanvaard wordt.”