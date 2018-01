Brigitte van 'De Buurtpolitie' leerde haar vriend kennen op datingsite: "Op aanraden van mijn moeder"



Bron: Dag Allemaal 0 VTM Showbizz De première van de volgende ‘Buurtpolitie’-bioscoopfilm nadert en de verwachtingen zijn hoog. "Ik merk dat op straat. Ik moet wel vaak zeggen dat ik geen echte agent ben ", zegt Ilse La Monaca (38) alias rechercheur Brigitte deze week in Dag Allemaal. Hoe populair ze nu ook is, zo anders was het vroeger.

Om haar fans toch te kunnen helpen, komt Ilse hen tegemoet op haar Facebook-­pagina. Al krijgt ze soms alarmerende berichten van jongeren. "Ik heb het gevoel dat de jeugd het heel moeilijk heeft", zegt Ilse. "Door de sociale media, waar alles perfect wordt voorgesteld, liggen jongeren met zichzelf in de knoop. Ze worstelen met hun gewicht, worden gepest, voelen zich uitgesloten of kampen zelfs met zelfmoordneigingen."

De actrice stuurt gaat ook bewust om met wat ze deelt. "Foto’s van mezelf waar ik ongeschminkt of in een niet al te flatterende pose op sta. Zo wil ik jongeren meegeven dat het niet erg is om niet perfect te zijn", zegt ze. Daar heeft ze ook een reden voor. "Als twintiger moest ik voor mijn rol in de musical ‘Hairspray’ 20 kilo bijkomen. Het werden er 23. En die kilo’s zijn blijven plakken. Nu, ik ben gelukkig zoals ik ben, hoor. Ik probeer wel veel fruit en groenten te eten, maar ik heb nu eenmaal genen die graag rond willen zijn. Soms draag ik wel corrigerend ondergoed. Ik ben rond, maar liefst ook strak."

"Ik heb in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië gezeten voor onder andere ‘Fame’, ‘Footloose’ en ‘Hairspray’. Omdat ik vrijgezel was, kon ik gaan en staan waar ik wilde. Vandaag is dat wel anders. Ik ben al zeven jaar samen met Pieter-Jan. We zijn ons huis in Boom aan het verbouwen en het einde is in zicht", zegt Ilse verder. Ze leerde haar partner kennen via een datingsite online. "Ik had me ingeschreven op aanraden van mijn moeder. Zij was bang dat ik anders niet van straat zou geraken. Na een resem vreemde voorstellen vulde ik nog één keer heel kritisch de eigenschappen van mijn ideale partner in. En zo kwam ik bij één man terecht: Pieter-Jan."