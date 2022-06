Brigitte Bardot, van sekssymbool tot fervente activiste: “Ik laat me door niemand het zwijgen opleggen”

Showbizz BV's die door koeien­stront kruipen: onze man test het nieuwe programma van Andy Peelman

Kruipen door koeienstront of jezelf door een onderwaterkooi hijsen: het is niet de nieuwste actiefilm van Adil en Bilal, maar wel het nieuwste VTM-programma van presentator Andy Peelman. Vanaf vanavond nemen BV’s het tegen elkaar op in de gevreesde Spartacus Run. Het concept: de BV die als snelste alle obstakels overwint, gaat met de hoofdprijs naar huis. Maar is dat allemaal wel veilig? Andy schakelde Showbits-reporter Senne in om het parcours voor hem uit te testen.

6:00