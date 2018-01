Brigitte Bardot: "Actrices die klagen over seksuele intimidatie op filmset zijn hypocriet" ADN

Bron: Belga 492 AFP Brigitte Bardot. Showbizz De Franse actrice Brigitte Bardot heeft weinig op met actrices die klagen over seksuele intimidatie op of rond de filmset. "Wat de actrices betreft, en niet vrouwen in het algemeen, is het in de meeste gevallen hypocriet, belachelijk en oninteressant", zegt de 83-jarige 'BB' in een interview met Paris Match.

"Veel actrices doen alsof ze speelkameraadjes zijn van de producenten om een rol te bemachtigen. Daarna zeggen ze dat ze zijn aangerand. In werkelijkheid schaadt hen dat in plaats van dat het hen helpt." Zelf is Bardot nooit slachtoffer geweest van seksuele intimidatie, zegt het voormalig sekssymbool. "En ik vond het leuk om te horen dat ik mooi ben of een leuke kleine kont heb. Dit soort complimenten zijn prettig."

Bardots reactie op de golf van aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de filmwereld en de daaropvolgende MeToo- en Time'sUp-beweging komt na het pleidooi van haar collega Catherine Deneuve en 99 andere vrouwen voor flirten. Zij uitten een week geleden in een open brief hun afkeer tegen de "golf van puritanisme" die de wereld overspoelt na de affaire-Weinstein. Deneuve bood later haar excuses aan slachtoffers van seksueel geweld aan die beledigd waren door haar woorden.