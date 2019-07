Brigitta Callens herstelt van zware val van trap: “’s Nachts huil ik van de pijn” Redactie

19 juli 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 3 Showbizz Ex-Miss België Brigitta Callens (38) is momenteel nog steeds aan het herstellen van een zware val, bij haar thuis van de trap. Het ellendige voorval gebeurde al in maart van vorig jaar, maar nu pas vertelt Callens openhartig hoe moeizaam haar revalidatie precies verloopt. Toch blijft Brigitta altijd hoopvol naar de toekomst kijken.

Vorig jaar gleed Brigitta Callens (38) uit op een plastic mapje bovenaan de trap. Ze probeerde de trapleuning nog vast te grijpen, maar viel achterover en donderde de trap af. Beneden kwam ze op haar hoofd en bekken terecht. “Mijn bekken, onderrug en knie waren ernstig gekwetst en ik had een zware hersenschudding”, liet Miss België 1999 na die val weten. Ze moest een hele maand in een donkere, prikkelvrije kamer liggen. Ze was er fysiek zo erg aan toe dat ze zelfs opnieuw moest leren lopen. “De ene dag gaat het beter dan de andere, maar ’s nachts huil ik van de pijn”, zei Brigitta. En daar bovenop kreeg ze extra miserie te verwerken: ontstekingen aan haar enkels, omdat die overbelast waren door de schade aan haar bekken op te vangen. Maar dat was nog niet het ergste...

“Mijn rechterknie is wellicht niet meer te herstellen”, liet een moedige Brigitta weten. “Een kruk zal blijvend nodig zijn.” Het was een ontnuchterend verdict voor de vrouw die voordien met een dartele flair in modeshows defileerde. Maar Brigitta is veel meer dan een mooi popje. Ze verbaasde iedereen als dappere doorbijter in het avontuurlijke tv-programma ‘Stanley’s Route’ en is al een hele tijd yogini en holistisch therapeute in oosterse relaxatietechnieken.

In de luwte

Sinds die ellendige val van de trap heeft Brigitta Callens haar leven helemaal moeten herzien. Voordien had ze zich, na heel wat privéstrubbelingen, al uit het openbare leven teruggetrokken. Maar vanuit het niets stuurt de voormalige schoonheidskoningin nu een boodschap de wereld in, ook al benadrukt ze dat ze zich zoveel mogelijk in de luwte en nederig op de achtergrond wil houden.

“Ik ben nog steeds aan het revalideren”, laat Brigitta weten. “De eerste fragiele stapjes leerde ik weer te zetten. En ik zit nu in een fase waarin ik zachtjes opnieuw leer wandelen. Het gaat weliswaar om maximaal enkele uurtjes per dag. Want ik heb nog pijnlijke complicaties. Ik tracht met vallen en opstaan - en dat mag je letterlijk nemen - ook elke dag te fietsen.”

Met haar maatje

Brigitta wordt nog altijd goed gevolgd door haar artsenteam. En fietsen doet ze samen met een getrainde ridgeback, een hond dus, langs de prachtige Leie. “Dat is vaak een melancholische ervaring, en m’n maatje houdt me in de gaten en houdt me letterlijk op het juiste pad”, aldus Brigitta Callens.

Het gaat dus beetje bij beetje de goeie kant op met Brigitta. Maar ze is er nog lang niet. Een flinke wandeltocht is te pijnlijk en is zelfs absoluut nog niet mogelijk. Maar mensen in haar omgeving zien haar toch al vaker glimlachen dan huilen. Dat komt volgens Brigitta door de ‘good vibrations’ rondom haar: “Die neem ik oprecht, spontaan en dankbaar in ontvangst. Die mensen hebben me al zeven keer zien vallen en acht keer zien opstaan. Maar ik ben een vredige krijger. Ondanks alles heb ik vrede en krijg ik enorme zeldzame steun en noodzakelijke rust.”

Sterker en sterker

Brigitta baat al een hele tijd haar yogacentrum La Maison Pure uit. Daar gaat het er tegenwoordig uiteraard erg rustig aan toe. Maar: “Het vaste cliënteel en mijn studenten krijgen uiteraard nog waar ze recht op hebben”, laat Brigitta weten. “Het is een liefdevolle geste, ondanks de medische overmacht. Het komt zoals het komt, maar het is veel tegelijk. Dank voor jullie geduld, steun en begrip. Niet elke dag is dezelfde. Ik leef volgens het motto ‘elke dag in elk opzicht beter en beter, sterker en sterker’.”