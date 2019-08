Exclusief voor abonnees Brigitta Callens beschuldigd van winkeldiefstal: “Dit is zo oneerlijk! Ze kwamen mij gewoon niet helpen” Redactie

06 augustus 2019

Bron: Dag Allemaal 113 Showbizz Brigitta Callens (38) is voor het leven de toegang ontzegd tot tuincentrum Floralux in Dadizele. “Ze werd op heterdaad betrapt op diefstal”, zegt de uitbater. “Ik ben onschuldig!” reageert een ontredderde Brigitta. “De prijsaanduiding op de producten was totaal onduidelijk.”

Voor zaakvoerder Kris Carrein van tuincentrum Floralux, dat jaarlijks twee miljoen klanten lokt, is de maat vol. “Ik word dagelijks geconfronteerd met winkeldiefstal, maar als dat dan gebeurt door Brigitta Callens, die als BV toch een voorbeeldfunctie heeft... Dat gaat me echt te ver!” zegt hij.

Heeft Brigitta voor een groot bedrag proberen te stelen?

Groot of klein, dat maakt niets uit. ’t Gaat om de attitude. Ze probeerde prijsetiketten te verwisselen. Da’s een klassieker, hé. Zoiets dóe je gewoon niet! En, zoals ik al zei, zeker niet als je weet dat veel mensen naar je opkijken.

Zijn er nog mensen met een voorbeeldrol die door jullie betrapt worden op winkeldiefstal?

Ja, toch wel. Leraars, dokters, politici… Oké, het zijn allemaal mensen. Hoeveel winkeldieven er gevat worden, weet ik niet. Er zijn er zeker veel die ermee wegkomen.

Proberen mensen er zich weleens uit te praten? Bijvoorbeeld door te zeggen dat de producten zo geprijsd waren?

Meestal ontkennen ze staalhard dat ze die etiketjes verwisseld hebben, ja. Maar er hangen camera’s in de winkel en als uit die beelden blijkt dat ze het wel hebben gedaan, geven ze het wel toe.

Ging het bij Brigitta ook zo?

Als we iemand betrappen, bekijken we altijd eerst de ­camerabeelden. Anders wordt het een eindeloze discussie. En als we niet 100% zeker zijn, zwijgen we.

