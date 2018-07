Brief van Martin Luther King verkocht voor meer dan 80.000 euro EVDB

29 juli 2018

11u07 0 Showbizz Een brief uit 1966 waarin Martin Luther King zich uitspreekt tegen de oorlog in Vietnam, is verkocht voor iets meer dan 80.000 euro.

Het zou de enige brief zijn waarin de activist zich uitsprak over de oorlog in Vietnam. De brief werd verkocht door Moments in Time, een handelaar gespecialiseerd in het kopen en verkopen van handtekeningen, brieven, manuscripten en gesigneerde foto’s. De brief bracht 95.000 dollar, oftewel 81.387,5 euro op.

Martin Luther King schreef de brief op 26 september 1966 aan Mrs. S.S. Blakney. Page Six publiceerde een stukje uit de brief: "De ongelijkheden van het huidige militaire ontwerpsysteem leggen een ongelijke last op de Negro mensen voor dienst in Vietnam. We geloven dat het immens onrechtvaardig is om een ​​man te vragen om in zo’n oorlog te vechten om bij thuiskomst vernederingen en de facto slavernij in zijn eigen land te moeten zien."